Boonen vlamt voor goede doel 10 december 2018

00u00 0

Voor één keer was de rondetijd van ondergeschikt belang. Op Circuit Zolder drukten enkele racepiloten het gaspedaal in voor het goede doel. In ruil voor een gift mocht de gulle schenker op de passagierszetel plaatsnemen. Ook Tom Boonen, peter van het initiatief, kroop mee achter het stuur tijdens 'Laps for Life'. En ondanks de felle regen deinsde hij er niet voor terug om de snelheidsmeter de hoogte in te jagen. Alle opbrengsten gaan integraal naar 'De Warmste Week' van Studio Brussel. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN