Boonen tweede in Zolder BELCAR 03 juni 2019

00u00 0

In Zolder was de zege in de derde race van het Belcar kampioenschap voor het trio Magnus-Van Hooydonk-Thiers, de regerende kampioenen. Zij haalden het in een Norma voor hun merkgenoten Tom Boonen, Sam Dejonghe en Thomas Piessens. (JCA)

