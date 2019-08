Exclusief voor abonnees Boonen start als 2de in 24 Uur van Zolder 10 augustus 2019

AUTO/MOTO

Zolder is traditioneel het theater voor misschien wel de hardste 24-uursrace ter wereld. Op het korte circuit in Limburg starten vandaag om 16 uur meer dan 40 wagens. Tom Boonen neemt die start als tweede, naast Gilles Magnus die de eerste startplaats bezet. Boonen mag zich tot de kanshebbers op de zege rekenen, want hij start in zowat de snelste auto: de open Norma M20FC Turbo. "We zijn maar met twee met een turbowagen, de andere open Norma prototypes zijn iets oudere atmosferische wagens, die misschien iets betrouwbaarder zijn. Wij hebben echter ingezet op die betrouwbaarheid en op zuinigheid, dus we gaan zeker voor de overwinning", aldus Boonen die Sam Dejonghe en Thomas Piessens als teamgenoten heeft. Voor Boonen is het de derde deelname aan de uithoudingsrace in Limburg.

