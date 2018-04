Boonen "Sagan moet niet zagen" Sagan ♥ @Boonen Op verkenning met Sagan en Vanmarcke 06 april 2018

00u00 0

Tom Boonen nam woensdag geen blad voor de mond in Extra Time Koers. Hij vond het belachelijk dat Peter Sagan opriep tot meer samenwerking in de strijd tegen het oppermachtige Quick.Step Floors. "Hij moet niet zagen over een gebrek aan samenwerking", aldus Boonen. "Sagan is diegene die altijd zit te slepen. Hij kijkt steeds de kat uit de boom, komt dan één keer naar voren en zwaait dan wat met zijn handje. Hij moet zijn mond houden." Stevige uithaal, die Sagan himself niet is ontgaan. Op Twitter reageerde de Slovaakse wereldkampioen droog. Een foto met z'n tweeën, na het WK 2016 in Qatar, gevolgd door een hartje. Boonen sloot de minivete gisteravond af met de reply: "Veel geluk zondag, Brother."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN