Boonen over Sagan: "Hij moet zwijgen 05 april 2018

Peter Sagan klaagde na de Ronde dat er geen samenwerking is tussen de favorieten tegen de suprematie van Quick.Step. Tom Boonen gisteren in 'Extra Time Koers': "Ik vind dat hij niet moet zagen over een gebrek aan samenwerking. Hij is degene die altijd zit te slepen. Sagan kijkt steeds de kat uit de boom, komt één keer naar voren en zwaait dan wat met z'n handje. Hij moet zijn mond houden." (KDZ)