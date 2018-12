Boonen opnieuw copresentator Livestream op HLN.be vanaf 20.15u 05 december 2018

VTM-sportjournalist Merijn Casteleyn krijgt vanavond als presentator van het 27ste Gala van de Kristallen Fiets in de VTM-studio's in Vilvoorde opnieuw Tom Boonen, huisanalist van deze krant, als sidekick. Een taak die Boonen vorig jaar al met brio vervulde. "Of ik uitkijk naar een nieuw duet? (met uitgestreken gezicht) Écht niet." Casteleyn: "Ik ook niet, trouwens." Boonen: "(lachend)Neen, het wordt leuk." De twee vonden elkaar ook al een paar keer in de commentaarcabine op wedstrijden, onder meer dit jaar nog in Milaan-Sanremo. "Repeteren doen we nauwelijks of niet, we voelen en vullen elkaar blind aan", aldus Casteleyn. Boonen wéét waar dat aan ligt. "De Kempen zitten er bij ons allebei in." Spontaniteit troef, dus. "Als je Tom bijvoorbeeld zou zeggen dat hij een beetje op zijn taal moet letten, haal je de helft van zijn authenticiteit weg en krijg je iets kunstmatigs", aldus Casteleyn. "Laat hem gewoon zijn wie hij is." Het gala is vanaf 20.15 uur te volgen via livestream op HLN.be en nieuws.vtm.be of op de Facebookpagina's van beide media. Tijdens de show blikken Peter Van Petegem, Niels Albert en Tom Steels als copiloot van Tom Boonen in een Porsche 911 GT3 RS, op het circuit van Zolder, vooruit naar de diverse categorieën. "Dát wordt een meerwaarde", zegt Boonen. (JDK)

