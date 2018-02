Boonen ook ambassadeur 'Captains of Cycling' 23 februari 2018

De komst van Tom Boonen moet een boost geven aan 'Captains of Cycling'. Eind 2016 begon Lotto-Soudal met het ambitieuze crowdfundingproject, dat ondertussen meer dan 3.000 deelnemers telt. Door 'Captains of Cycling' moet op termijn het belang van de Nationale Loterij in de wielerploeg verminderen en moet die worden gedragen door een bredere groep sponsors. Zelfs fans kunnen 'aandeelhouder' worden vanaf 50 euro. Daartegenover staat een zitje in de Algemene Vergadering en nog meer voordelen.

