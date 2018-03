Boonen met voorsprong 'Mister Quick.Step' 30 maart 2018

Tom Boonen is/was Quick.Step. En Quick.Step was 15 van de 20 jaar lang Tom Boonen. Dat bewijst de top tien van renners die de laminaatsponsor de voorbije twee decennia de meeste successen bezorgden. Boonen gaat met straatlengten voorsprong het Italiaanse boegbeeld Paolo Bettini vooraf. Mark Cavendish is een mooie derde. Liefst 116 van de in totaal 197 renners (59%) die ooit voor Quick.Step reden, droegen hun steentje bij in de 888 overwinningen.

