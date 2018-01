Boonen 'levend begraven' 19 januari 2018

Tom Boonen geniet nog van wat rust voor het nieuwe wielerseizoen in al zijn hevigheid losbarst. Onze wieleranalist trok vorig weekend naar de Verenigde Arabische Emiraten om er deel te nemen aan de 24 Uur van Dubai en intussen neemt hij ook wat vakantie met zijn gezin. Dochtertjes Jacqueline en Valentine vierden deze week hun derde verjaardag en mama Lore toonde op Instagram dat de meisjes dat vierden door hun papa te begraven op het strand. "Dat gebeurt er als papa zegt: 'Doe maar wat jullie willen.'", zette ze nog bij de foto. Intussen verkoopt Boonen met zijn Donkervoort D8 GTO het kroonjuweel van zijn indrukwekkende autocollectie. En daar heeft Boonen ook een goede reden voor. "Deze mag weg omdat ik een nieuwe RS bij Donkervoort heb besteld", vertelde Boonen in het tijdschrift Autogids. Boonen kocht de wagen, waarvan er amper 14 exemplaren gemaakt werden, in 2015 en reed er amper 5.000 kilometer mee. Interesse? Voor 199.995 euro kan de sportieve tweezitter de uwe worden. (TLB)

