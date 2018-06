Boonen klopt Koen en Kris Wauters in Spa 04 juni 2018

Tom Boonen heeft niet lang moeten wachten op een eerste nationale zege in de autosport. Hij won in Spa-Francorchamps, samen met Anthony Kumpen en Bart Longin, in de PK Carsport Porsche 911 GT3 Cup de tweede race van het jaar in de Belcar Series in de klasse voor de GT-wagens. Boonen haalde het na drie uur racen Jos Menten, ex-winnaar van de 24 Uur van Spa, en de broers Koen en Kris Wauters, in volledig identiek Porsche materiaal. Boonen en co doen ook een goede zaak in het Belcar kampioenschap.

