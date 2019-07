Exclusief voor abonnees Boonen in polepositie 13 juli 2019

AUTOSPORT

Tom Boonen zag gisterennamiddag zijn teamgenoot Sam Dejonghe naar de polepositie rijden in de derde manche van het Belcar Endurance Championship of nationale uithoudingskampioenschap. Het is de eerste maal dat Boonen zijn wagen op een algemene pole zal zien vertrekken. Het was Sam Dejonghe die de tijd in de Deldiche Racing Norma neerzette. De Belcar-race in Spa-Francorchamps start vandaag om 11u30 en duurt drie uur. (JCA)