Boonen in Europese Nascar

Het Belgische team Braxx Racing zet in 2018 drie wagens in de NASCAR Whelen Euro Series in. Naast Marc Goossens, Pedro Bonnet en teameigenaar Jerry De Weerdt zien we binnenkort ook Tom Boonen in één van de wagens van het team. De NASCAR Whelen Euro Series is de Europese variant van de Amerikaanse NASCAR, een zeer populaire vorm van autosport in de VS. Boonen maakt tijdens het weekend van 14 en 15 april zijn debuut in de serie, op de Spaanse omloop van Valencia. "Ik heb de auto eind vorig jaar getest en de ervaring is toen enorm meegevallen", aldus Boonen. "Ik moet enorm veel leren, maar met Marc Goossens heb ik een zeer goed leermeester. Ik zou graag naar het einde van het seizoen toe in mijn klasse enkele podia kunnen rijden." De finale is voorzien op 20 en 21 oktober in Zolder. (JCA)

