Het Antwerpse team Braxx Racing maakte bekend dat Tom Boonen en Pedro Bonnet in 2018 het team versterken in de NASCAR Whelen Euro Series. Boonen neemt in 2018 al deel aan de Belcar en diverse uithoudingsraces met een Mercedes SLS GT4 en zal dus ook met een Ford Mustang racen in de NASCAR Whelen Euro Series.