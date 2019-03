Exclusief voor abonnees Boonen fietst voor Martini 26 maart 2019

Tom Boonen (38) heeft zich weer aangesloten bij een wielerploeg. Hij gaat samenwerken met Martini Racing Ciclismo, een ploeg die is opgericht in 2018 door de gelijknamige drankfabrikant. Martini wil mensen uit de horeca op weg zetten naar een gezonde levenstijl en de fiets past perfect in dat kader. Boonen was al een aantal keer gastrijder voor Martini Racing Ciclismo en moet de perfecte wegkapitein worden. Kinesist Lieven Maesschalk springt ook bij in het kader van zijn Move to Cure-campagne. (DMM)

