Boonen en Bakelants op ziekenbezoek bij Gilbert 28 juli 2018

Philippe Gilbert was gisteren even in België voor een bloedpunctie aan de knie. De voormalige wereldkampioen kreeg in het ziekenhuis van Herentals trouwens bezoek van Jan Bakelants en Tom Boonen.

HLN