Boonen begint seizoen in Dubai 05 januari 2019

Tom Boonen begint zijn raceseizoen op vrijdag 11 januari met de 24 Uur van Dubai. Boonen doet dat in een Audi RS3 LMS van het Belgische team AC Motorsport. Naast Boonen zien we ook Stéphane Perrin, Vincent Radermecker en de kersverse rekruut van het nationale autosportteam Gilles Magnus. "Ons doel is om de TCR-klasse te winnen. De Audi RS3 LMS van Team AC Motorsport pakte vorig jaar de polepositie in Dubai. Dit jaar is de wagen nog beter en willen we dus nog beter doen." (JCA)