Boonen aan de slag in Dubai 11 januari 2019

00u00 0

Vandaag start Tom Boonen in de 24 Uur van Dubai, de eerste uithoudingsrace van het autosportseizoen. De voormalige wielerkampioen doet dat onder meer met belofte en Belcar-kampioen Gilles Magnus. Het duo racet in een Audi RS3 en wil de toerwagenklasse winnen. Voor Tom Boonen is het de tweede deelname aan de 24-uursrace in de woestijn. Tijdens de kwalificaties kwam Boonen op een tweede plaats in de startorde uit. Vooraan starten Audi GT-rijder Fred Vervisch en Dries Vanthoor respectievelijk als tweede en derde. (JCA)