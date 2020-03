Exclusief voor abonnees Boomsnoeier sterft na ongeval met kettingzaag 26 maart 2020

In het Limburgse Lanaken is gistervoormiddag een man om het leven gekomen toen hij een boom aan het snoeien was. Eric Gielen (67) was op 8 meter hoogte aan het werk, maar zijn kettingzaag raakte hem in de arm. Een collega probeerde hem nog te helpen, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer had veel ervaring als boomsnoeier en was sinds drie jaar met pensioen. Om wat bij te verdienen, bleef hij aan de slag. "Er moet iets in die boom zijn misgelopen, want de kettingzaag is uitgeschoven", vertelt Gielens pluszoon Andy. "De zaag raakte zijn arm, maar ook zijn slagader. Hij verloor meteen veel bloed."