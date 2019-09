Exclusief voor abonnees Boommuggenstrontjesmos Eentje voor bij het volgende spelletje Scrabble 05 september 2019

Bij het volgende spelletje Scrabble haalt u gegarandeerd veel punten met het woord 'boommuggenstrontjesmos'. Dat zeldzame mos werd in juli voor het eerst in ons land ontdekt in het Bos van Aa in Zemst. Natuurpunt heeft het over een "briljante ontdekking".

