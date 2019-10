Exclusief voor abonnees Boomdieven betrapt in Zoniënwoud 21 oktober 2019

Boswachters hebben vorige week in het Zoniënwoud twee mannen op heterdaad betrapt die een aantal gekapte bomen probeerden te stelen. "Het gaat om 17 kubieke meter hout met een waarde van ongeveer 5.000 euro", zegt Stéphane Vanwijnsberghe van Leefmilieu Brussel. "Onze boswachters hebben met de hulp van de plaatselijke politie de mannen kunnen oppakken. Zij zijn daarna overgebracht naar het commissariaat voor verhoor, en het dossier is nu in handen van het Brusselse parket. De mannen wisten duidelijk waar ze mee bezig waren, want ze probeerden de mooiste delen van de stam te ontvreemden." Sommige van de gekapte bomen hadden een stam van bijna 3 meter breed en waren tot 200 jaar oud. De betrapte mannen waren geen onbekenden voor de boswachters. "Het gaat om een houthandelaar uit Limburg waar we al problemen mee hadden. Hij had hier de hulp ingeroepen van een houtvervoerder." (JCV)

