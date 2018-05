Boom uit koers gezet na slag aan Van Hecke 18 mei 2018

Lars Boom (32) is uit de Ronde van Noorwegen gezet. De Nederlander van LottoNL-Jumbo kreeg het in de tweede rit aan de stok met onze landgenoot Preben Van Hecke (35) en deelde daarbij een slag uit. "In het gezicht", schreef de jury. Van Hecke gaf aan dat hij enkel op de heup werd geraakt, maar kreeg daarna ook nog een duw in de nek/schouder. De voormalige Belgische kampioen vond het niet nodig om Boom te schorsen en omschrijft het voorval als 'een koersincident', maar de jury was niet te vermurwen. De ruzie begon toen Boom vooraan het peloton bijna ten val kwam nadat Van Hecke vlak voor hem onnodig (?) hard had geremd. Beide renners kregen ook 200 Zwitserse frank (169 euro) boete.

