Boom laat voorjaar schieten 21 maart 2018

Lars Boom (LottoNL-Jumbo) maakt een kruis over de Vlaamse voorjaarsklassiekers. De 32-jarige Nederlander staat na zijn hartoperatie in januari conditioneel nog niet op punt. Boom richt zijn pijlen nu op de Tour. "Daar kan ik van grote waarde zijn in de spurttrein van Groenewegen. En in de kasseienrit ben ik gewoon favoriet." (JDK)