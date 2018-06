Boom is 'cocaïnekampioen' en niemand weet waarom 11 juni 2018

Het afvalwater in Boom bevat meer cocaïnerestanten dan in Brussel. Meer nog: de Antwerpse gemeente staat op de vijftiende plaats van Europese 'coke-steden'. Hoger dan steden als Berlijn en Parijs. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving, dat voor het eerst ook het rioolwater in het zuiveringsstation van Boom analyseerde. Daar komen naast het Boomse afvalwater ook dat van Rumst, Terhagen, Reet en Niel terecht. In dat water blijkt 426,8 milligram cocaïnerestant per 1.000 inwoners te zitten. Een bijzonder hoge waarde. De onderzoekers hebben geen verklaring. Ze weten enkel dat het dancefestival Tomorrowland er niets mee te maken heeft: de metingen zijn namelijk gedaan in april. De hoeveelheid drugs blijkt trouwens significant te stijgen tijdens het weekend, maar de lokale cafés en dancings zeggen dat er bij hun geen coke-probleem is. Ook de burgemeester van Boom staat voor een raadsel.

