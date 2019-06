Exclusief voor abonnees Boom die Macron schonk aan Trump is dood 11 juni 2019

Het leek het begin van een ontroerende bromance, toen Emmanuel Macron en Donald Trump vorig jaar, strak in het pak, samen een eikenboompje plantten in de tuin van het Witte Huis. Maar helaas, het heeft niet mogen zijn. Voor de boom, althans. Het geschenk van de Franse president, dat afkomstig was van een voormalig slagveld uit de Eerste Wereldoorlog, leeft niet meer. Kort na de gezellige plantceremonie moest de eik de grond uit, om in quarantaine te gaan. En dat heeft-ie niet overleefd volgens de Franse kranten 'Le Figaro' en 'Le Monde'.

