Bookmakers zetten België op gevaarlijke negende plaats 08 mei 2018

Sennek komt in de eerste halve finale als vierde aan bod, na Albanië en voor Tsjechië. Van de negentien acts mogen alleen de eerste tien naar de finale van zaterdag. Voor ons land geen makkelijke klus. Sennek staat bij de bookmakers vanavond op een gevaarlijke negende plaats. Haalt ze de finale, dan eindigt België volgens hen op een eerder matige veertiende plek. In de top vijf van zaterdag staan liefst vier landen die het vanavond tegen Sennek opnemen. Israël is de grote favoriet, gevolgd door Estland. Brons zou voor Noorwegen zijn, dat pas donderdag in de tweede halve finale aantreedt. Cyprus en Tsjechië vervolledigen de top vijf. (MC)

