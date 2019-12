Exclusief voor abonnees Booking.com stopt met verkooptrucs onder druk van Europa 20 december 2019

00u00 0

'Nog maar één kamer beschikbaar!' 'Vijf keer geboekt in het afgelopen uur!' Booking.com is niet vies van een verkooptruc meer of minder, maar de reiswebsite heeft zich ertoe verbonden om binnen de zes maanden transparanter te werk te gaan. Dat zegt Europees commissaris van Consumentenbescherming Didier Reynders (MR). Zo zal voortaan verduidelijkt worden dat het aantal vrije kamers dat vermeld wordt énkel betrekking heeft op het aanbod van Booking.com - mogelijk kan je bij het hotel zelf wel nog een overnachting boeken. Ook zal straks altijd de totaalprijs geafficheerd worden, inclusief taksen. "En als bijvoorbeeld een korting van 20% beloofd wordt, mag er niet vergeleken worden met prijzen uit een totaal andere periode", aldus Reynders. (PhG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis