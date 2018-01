Booischot-Lendelede 0-3 00u00 0

De thuisploeg kon aanvankelijk vier punten uitlopen, maar Lendelede kon nadien de eigen foutenlast beperken, terwijl Booischot wel veel fouten maakte. Zo wipte Lendelede over Booischot en ging het met vertrouwen naar set twee. Daarin bleken de West-Vlamingen duidelijk de sterkere ploeg van de twee, en ook in set drie kon Lendelede een kloof van vier punten slaan. Booischot dichtte die echter nog en vanaf dan was het een dubbeltje op zijn kant, maar het was Lendelede die aan het langste eind trok.

