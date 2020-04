Exclusief voor abonnees Bonus voor zorgpersoneel? Nog niet, maar het ligt op tafel 04 april 2020

00u00 0

Over de bonus van 1.450 euro voor dokters, verplegers, apothekers en alle andere zorgverstrekkers in de ziekenhuizen is er nog geen definitieve knoop doorgehakt, maar het ligt wel op de regeringstafel. De krant 'De Tijd' berichtte dat dit al definitief beslist was, maar minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) ontkrachtte dit voorzichtig op Radio 1. "Er is een discussie bezig, maar er is nog niets beslist", klonk het. Het punt zou vanmorgen op de agenda van het kernkabinet staan, waar ook de tien partijen zijn die de volmachten steunen. Ondertussen wil PS nog een stap verder gaan en de premie uitbreiden naar iedereen die aan de slag blijft. "Wij willen alle helden belonen die blijven voortwerken en ten dienste staan van de bevolking", zeggen de Franstalige socialisten. Een premie biedt overigens maar een tijdelijk antwoord op de structurele problemen in de gezondheidszorg, vindt de partij. Daarvoor is volgens de PS nood aan onder andere een herfinanciering, betere werkomstandigheden en een herwaardering van de lonen.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen