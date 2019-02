Bonus Ryanair-topman valt in slechte aarde 14 februari 2019

Ryanair-baas Michael O'Leary kan een bonus van ruim 99 miljoen euro in de wacht slepen. De lowcoster kende O'Leary een groot pakket aandelenopties toe. Die kan hij verzilveren als de koers de komende vijf jaar stijgt van 11 naar 21 euro of Ryanair een nettowinst van 2 miljard euro of meer haalt. De bonden vrezen dat Ryanair nu nog minder aandacht zal hebben voor het personeel.

