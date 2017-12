Bonte wil bos op Uplace-site 00u00 0

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) ziet maar één oplossing voor het Uplace-dossier: het belevingscentrum afschaffen en er een recreatiebos plaatsen. Uplace is zo goed als dood, nadat de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan een tweede keer heeft vernietigd. "Het laatste wat we willen, is nog meer fijn stof en nog meer stilstaan. Ook voor de verdere sanering van de bodem en de lucht zou een bos goed zijn", aldus Bonte. De sp.a-burgemeester van Machelen, Jean-Pierre De Groef, noemt het voorstel 'te zot voor woorden'. "Het getuigt alleen al om financiële redenen van weinig realiteitszin", aldus De Groef. Bonte rekent aan een kostprijs van 110 euro/m2 voor gesaneerde industriegrond. Als je weet dat de site 11 hectare beslaat, is dat ruim 12 miljoen euro. De Groef heeft het echter over een veelvoud van dat bedrag, verwijzend naar de schadevergoeding die de Vlaamse regering in dat geval zal moeten betalen, maar ook naar de hoog oplopende kosten voor de aanplanting van het bos. (DBS)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee