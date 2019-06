Exclusief voor abonnees Bonte & Crombez 17 juni 2019

Het is toch wat bij de sp.a. Kopstuk Hans Bonte vindt dat voorzitter John Crombez zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de nederlaag die de partij kreeg. "We hebben best een nieuwe voorzitter. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen voor de pandoering van 26 mei", zegt hij. Ziet hij rood van jaloezie, is het omdat hijzelf niet herkozen is, of aast hij op het postje van Crombez? Crombez deed het eigenlijk wel goed in de verkiezingsuitslagen, Bonte slaagde minder ondanks zijn BV-allures. Het is natuurlijk ook ongelooflijk knullig van Crombez dat hij voor zichzelf een uitzondering vraagt op een als niet-discutabel en door hemzelf ingevoerd regeltje. Een regelt je dat verdienstelijke oudgedienden hun zetel gekost heeft.

Gilbert Vangampelaere, Markegem

