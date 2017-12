Bonte boos over nieuw politiebudget: "Vilvoorde krijgt minder dan dorpje in de Ardennen" Dimitri Berlanger

05u00 0 Photo News Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde is boos. "Om bomen te bewaken heb je geen politie nodig." De Krant Een rustig dorpje in de Ardennen krijgt per inwoner bijna vier keer meer geld voor zijn politie dan de stad Vilvoorde met al zijn problemen. Burgemeester Bonte is boos. "Om bomen te bewaken heb je geen politie nodig."

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) begrijpt er niks van. Opnieuw is er geen werk gemaakt van een "rechtvaardige" financiering van de politiezones. "De federale overheid voorziet voor Brussel gemiddeld 110,59 euro politiemiddelen per inwoner. Halle-Vilvoorde mag slechts op gemiddeld 51,10 euro rekenen. Nochtans kampen wij hier met dé typische grootstedelijke veiligheidsproblemen: rondtrekkende dievenbendes, drugsdealers, radicalisering", klaagt Bonte aan. "Ik vraag om een billijke verdeling. Normaal zou die federale dotatie moeten volstaan. Maar wij leggen in Vilvoorde 6,5 miljoen euro per jaar bij."

"Scheefgetrokken"

Vredige dorpjes in de Ardennen krijgen intussen tot vier keer meer geld per inwoner dan Halle-Vilvoorde. De zone Hermeton et Heure ontvangt zo liefst 188,29 euro, naar Lesse et Lhomme gaat er 170,85 euro per inwoner. Ook binnen de Brusselse context is een en ander scheefgetrokken volgens Bonte. De politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene krijgt 216,06 euro per inwoner terwijl Brussel-West (waartoe Molenbeek behoort) het volgend jaar moet doen met 66,70 euro per inwoner.

KUL-norm

Volgens binnenlandminister Jambon (N-VA) gebeurt de verdeling al jarenlang op basis van de zogenaamde KUL-norm. "Als je daaraan wil morrelen, spreken we over een heel fundamentele hervorming. Deze regering zal hier zeker niet aan raken."