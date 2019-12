Exclusief voor abonnees Bonobobaby ziet levenslicht in Planckendael 31 december 2019

00u00 0

Het gloednieuwe bonoboverblijf van ZOO Planckendael heeft er een hartverwarmende attractie bij: ervaren mama Djanoa schonk het leven aan een flink aapje. "De dag voor de bevalling hadden we al een vermoeden dat er iets stond te gebeuren. Toen we 's ochtends aankwamen, zagen we dat Djanoa het kleintje tegen haar buik hield. Daarna kwam ze ons fier haar jongste spruit tonen", vertelt een verzorger, die er nog aan toevoegt dat moeder en jong het goed stellen. Djanoa werd in 1995 geboren in Berlijn en woont sinds 2002 in Planckendael. Als een ervaren moeder - het is haar vierde bevalling - weet ze precies hoe ze haar baby moet bemoederen. Wie de papa is, is nog niet bekend. Dat moet blijken uit DNA-onderzoek. Of het kleintje een jongen dan wel een meisje is, moet ook nog duidelijk worden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis