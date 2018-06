Boni-zonnespray 05 juni 2018

In het artikel 'Zonnesprays beschermen nooit 100% tegen verbranden' (krant van 29 mei) is een foutje geslopen in de prijsvermelding van het Colruyt-merk Boni. Een flesje zonnespray van Boni van 250 ml is te koop aan 4,5 euro en niet aan 1,80 euro zoals vermeld (dat is de omgerekende prijs per 100 ml).