BONGONDA: wachten op Trabzonspor 00u00 0

Het verlossende berichtje bleef uit. Ook gisteren gaf het Turkse Trabzonspor Theo Bongonda nog niet vrij. Wellicht wordt het cruciale document vandaag wel ondertekend. Voor Francky Dury was het alleszins vervelend, want zolang de deal niet volledig rond is, mag de flankaanvaller niet meetrainen met de groep. Derijck (lichte reactie aan de knie) werkte eveneens individueel. Madu bleef een hele dag ziek in bed. Cordaro (adductoren) en Kaya (heup) verlieten uit voorzorg wat vroeger de tweede training. (VDVJ)