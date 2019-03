Bongonda ontsnapt aan rood en scoort 11 maart 2019

Er stond niets meer op het spel, maar dat betekende hoegenaamd niet dat er niks te beleven viel. Integendeel, want met drie tussenkomsten eiste de VAR een hoofdrol op. Bij de eerste tussenkomst mocht vooral Bongonda blij zijn, want de aanvaller kwam goed weg dat de VAR ref Boterberg adviseerde om 'slechts' geel te geven voor een elleboogstoot aan Schryvers. Al zag Bongonda dat anders: "Ik kreeg eerst een duwtje in de rug en wilde me daarna gewoon breedmaken in dat duel. Rood zou dus zeker een overdreven sanctie geweest zijn." Bongonda mocht op het veld blijven en brak daarna de ban voor de bezoekers. De voorsprong werd snel ongedaan gemaakt door Andrijasevic, al had die de hulp van de VAR nodig om zijn knappe goal goedgekeurd te zien. "Daarmee was gerechtigheid geschied, want ik was 100 procent zeker dat ik niet buitenspel stond toen ik afdrukte", vertelde Andrijasevic. In blessuretijd drukte de ref in het busje nog een laatste keer zijn stempel, door de 1-2 van Sylla af te keuren wegens buitenspel. (RVD)

