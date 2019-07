Exclusief voor abonnees Bongonda mist ook KV Mechelen 27 juli 2019

Théo Bongonda kreeg gisteren een infiltratie in de rug. De Genkse flankaanvaller sukkelt al twee weken met een lumbago na een verkeerde beweging in de oefenpartij tegen Lokomotiva Zagreb. Hij kan wellicht de komende dagen de arbeid hervatten, maar nu al is duidelijk dat de wedstrijd van komend weekend tegen KV Mechelen te vroeg komt voor de Genkse recordaankoop. (KDZ)