Bongonda: "Mijn tweede mooiste goal ooit" 07 mei 2018

00u00 0

Met een verschroeiend schot in de bovenhoek brak Théo Bongonda zaterdag de Zuid-West-Vlaamse derby open. Kaminski stond goed opgesteld, maar toch had hij geen verhaal op de schicht van de rechterflank: "Het is mijn tweede mooiste goal ooit", aldus Bongonda, die verwees naar zijn prachtige dribbel op Lokeren in 2014. Essevee hoopt de smaakmaker na dit seizoen opnieuw definitief vast te leggen, maar moet daarvoor om de tafel met het Spaanse Celta De Vigo. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN