Bongonda kan via achterpoortje spelen tegen Genk 25 mei 2018

Meevaller voor Zulte Waregem. Het kan zondag in het barraguel tegen Genk rekenen op Theo Bongonda dankzij een achterpoortje. Het Bondsparket vorderde gisteren twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, voor de vliegende tackle van de flankaanvaller. Essevee weigerde dat voorstel, waardoor de zaak vandaag voor de Geschillencommissie komt. Als die Bongonda een nieuwe schorsing oplegt, gaat de fusieclub normaal gezien opnieuw in beroep. Want dan wordt de zaak pas volgende week behandeld en kan Bongonda aantreden in het beslissende duel om een Europees ticket. Nog dit: bezoekende supporters die erbij willen zijn in de Luminus Arena kunnen enkel tickets verkrijgen via de officiële supportersclubs. Zaterdag trekt de spelersgroep al op afzondering. (VDVJ)

