Bongonda kan nog niet overtuigen "Toch tevreden" 10 februari 2018

De hoge verwachtingen werden niet ingelost. Theo Bongonda flitste slechts één keer bij zijn wederoptreden in België. Na dertig minuten versierde de flankaanvaller een strafschop door sneller op de bal te zijn dan Vukovic. Voorts vocht de voormalige belofte-international met zichzelf - zijn wissel op het uur was een logisch gevolg. "Het was niet makkelijk", gaf Bongonda toe. "Het was mijn eerste match in vier maanden na die hel in Turkije. Bovendien was ik vorige week ziek en speelde ik op één been (Bongonda heeft nog wat last van een voetblessure, red.). Toch ben ik eerder tevreden over mijn prestatie. Mijn conditie was een positieve verrassing. Pas bij mijn wissel voelde ik de vermoeidheid een beetje." (VDVJ)

