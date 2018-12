Bongiovanni lichtpuntje bij zwak Cercle 03 december 2018

Zonder de geschorsten Mercier en Lusamba kreeg Cercle op het middenveld geen poot aan de grond op Mambourg. Daar kwam pas in het slot van de partij verandering in, meer bepaald nadat Guyot de zwalpende Appin verving door Adrien Bongiovanni. De 19-jarige Luikenaar redde zelfs nog de eer, met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Zijn eerste in 1A tout court dus.

