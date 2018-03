Bone Therapeutics tankt 19 miljoen bij 08 maart 2018

Biotechbedrijf Bone Therapeutics heeft 19,45 miljoen euro vers kapitaal opgehaald, via een private plaatsing van converteerbare obligaties bij grote investeerders. Bedoeling is om met dat geld verdere onderzoeken te financieren, zoals naar celtherapie Allob. Die moet helpen de aanmaak van botweefsel te versnellen, bij patiënten die een zogenaamde 'spinal fusion' ondergaan. Dat is een chirurgische ingreep waarbij twee of meerdere ruggenwervels aan elkaar worden bevestigd, om rugpijn te genezen of vergroeiingen te corrigeren. Bone Therapeutics zou dankzij de obligatie-uitgifte verder kunnen tot het eind van het derde kwartaal volgend jaar.

