Bone Therapeutics bezuinigt 24 januari 2018

00u00 0

Het biotechbedrijf Bone Therapeutics had aan het eind van het jaar nog 8,4 miljoen euro in kas. Dat is erg weinig. "Het zou moeten volstaan tot het derde kwartaal van 2018. Maar het valt te verwachten dat er de komende maanden bijgetankt moet worden", klinkt het bij de analisten van KBC Securities. Het bedrijf let intussen wel op de kleintjes. Over het hele jaar spendeerde Bone Therapeutics 11,9 miljoen aan onderzoeken naar zijn behandelingen tegen botaandoeningen. Dat is minder dan de 13,3 miljoen in 2016. Bone Therapeutics probeerde vorige maand al 8 miljoen op te halen. Die operatie viel in duigen toen zijn Russische partner, die de helft van dat bedrag voor zijn rekening zou nemen, het liet afweten. Het bedrijf laat nog weten in de tweede jaarhelft voorlopige resultaten te publiceren voor zijn osteonecrosebehandeling (Preob), die in de laatste klinische testfase zit.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN