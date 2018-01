Bondsvoorzitter Van Damme wil mandaat graag verlengen 20 januari 2018

00u00 0

Als het van Tom Van Damme afhangt, blijft hij graag nog vier jaar langer voorzitter van de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling. Dat vertelde de huidige preses op fietsbeurs Velofollies. Van Damme begon als secretaris op de vroegere Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB), volgde in 2010 Laurent De Backer op als voorzitter en zag zijn mandaat in 2014 voor nog eens met vier jaar verlengd. De nieuwe voorzittersverkiezingen staan in het najaar geprogrammeerd. Tot op heden hebben zich nog geen tegenkandidaten gemeld. Van Damme is sinds juli 2015 ook vicevoorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en maakt nu ook al vijf jaar lang deel uit van het managementcomité van de Internationale Wielrenunie (UCI). "Functies die perfect bij elkaar aansluiten en die ik de komende vier jaar graag wil blijven combineren." Over zijn voorzittersambities op het internationale wielertoneel hield Van Damme zich op de vlakte. "Ik bekleed de tweede UCI-positie. Nóg hoger opklimmen zou me automatisch op rang één doen belanden. Zo is de logica. (lacht) Zeg nooit nooit. Maar op dit moment is het niet aan de orde."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN