Bondsparket vordert 1.000 euro boete tegen Club Brugge 00u00 0

Club Brugge riskeert een boete van 1.000 euro omdat hun fans in de topper tegen Anderlecht pyrotechnische middelen gebruikten, voorwerpen op het terrein gooiden en discriminerend gedrag vertoonden. Club heeft tot maandag 1 januari 2018 om te beslissen of het de sanctie aanvaardt. Doet het dan niet, dan buigt de Geschillencommissie zich een dag later over de strafmaat. (TTV)