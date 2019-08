Exclusief voor abonnees Bondsparket vervolgt Antwerp evenmin 13 augustus 2019

De 'wedstrijdblad-affaire' krijgt geen staartje. Nadat Waasland-Beveren al aangaf geen klacht in te dienen, start ook het bondsparket van de KBVB geen procedure op. In dat geval kan er enkel nog een derde partij een zaak aanspannen binnen de 30 dagen, maar dat lijkt een kansloze zaak en dus bleven klachten voorlopig uit. Antwerp liet op de tweede speeldag Robbe Quirynen invallen bij een 4-1-voorsprong. De verdediger ligt onder contract bij de Great Old, maar stond niet op het wedstrijdblad voor de partij tegen Waasland-Beveren. (SJH)