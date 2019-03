Bondsparket in beroep tegen vrijspraak Carcela 06 maart 2019

Het parket van de voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak voor Mehdi Carcela. De aanvaller van Standard ging na procedurefouten vrijuit voor zijn middenvinger in de 'Clasico' tegen Anderlecht. De aanvoerder van de Rouches maakte voor het oog van de camera's een 'bras d'honneur' (door met de ene arm op de biceps van de gebogen andere arm te slaan, een obsceen gebaar) nadat zijn wereldgoal na tussenkomst van de VAR was afgekeurd. Carcela stak ook zijn middenvinger op richting scheidsrechter Visser, al was dat volgens hem "tegen het systeem van de VAR". Het Bondsparket vroeg twee speeldagen schorsing en een boete van 2.000 euro. Standard bepleitte de onontvankelijkheid van de strafvordering en kreeg op 26 februari gelijk. Volgens de Geschillencommissie was het Bondsparket niet bevoegd om Carcela te vervolgen, omdat de fase niet opgenomen was in het verslag van de ref en ook ontsnapte aan het oog van de VAR. Bondsprocureur Kris Wagner besliste beroep aan te tekenen. Ten vroegste op vrijdag 15 maart komt het dossier voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. (RN)

