Bondsparket beslist morgen over glazengooier 24 april 2018

Woensdag beslist het bondsparket van de voetbalbond of het gevolg zal geven aan de gebeurtenissen tijdens Standard-Anderlecht. Tijdens die wedstrijd werden twee wijnglazen vanuit de tribunes gegooid, waarvan er één op het veld belandde. Zowel scheidsrechter Lawrence Visser als de match delegate - die rapporteert wat er rond het veld gebeurt - heeft in zijn rapport melding gemaakt van de glazengooier. Het bondsparket moet beslissen of er actie ondernomen wordt tegen Standard, wegens een gebrek aan organisatie. (RN)