Bondscoach Serneels: "Wij hebben meer kwaliteiten" 03 september 2019

België het nummer 19 van de wereld, Kroatië 55ste. Op papier houden de Flames de punten thuis. "Als we het totaalpakket vergelijken, hebben wij meer kwaliteiten", is bondscoach Ives Serneels eerlijk. "Maar ze hebben wel een aantal goeie voetbalsters die je maar best in de gaten houdt, zoals Iva Landeka. Wij gaan meer de bal hebben en moeten tempo zien te maken, zonder overhaast te werk te gaan." Mogelijk ook belangrijk: stilstaande fases. "Tegen Kroatië scoorde Litouwen er tweemaal uit. Daar moeten we attent zijn. Maar ook wij zijn gegroeid op spelhervattingen. Als de match lang gesloten blijft, kan het met de lengte waar we over beschikken ook voor ons een wapen worden." Serneels kan alvast rekenen op 25 fitte speelsters. (GVS)

