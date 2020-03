Exclusief voor abonnees Bondscoach Red Lions wil sabbatperiode uitstellen 25 maart 2020

Het uitstel brengt ook de plannen van Shane McLeod, bondscoach van de Red Lions, in de war. De Nieuw-Zeelander, die met onze hockeymannen wereld- en Europees kampioen werd, ging na de Spelen van Tokio een sabbatjaar inlassen om met zijn gezin naar zijn thuisland te reizen. Het contract van McLeod met de Belgische Hockeyfederatie eindigt trouwens op 1 januari 2021. "Voor iedereen is dit een zeer bijzondere situatie", reageert McLeod. "We leven met deze groep al zo lang naar de Olympische Spelen toe. Daarom blijft Tokio ook voor mij een topprioriteit. Ik wil graag verder, maar dan moet mijn contract bij de federatie wel vernieuwd worden." Toch wel wat kopzorgen voor de Belgische Hockeyfederatie, die in principe binnen afzienbare tijd de naam van de opvolger van McLeod bekendmaakt. Zo goed als zeker wordt dat de Nederlander Michel van den Heuvel, die al in de staf van de Red Lions zit. Aan bondsvoorzitter Marc Coudron, secretaris-generaal Serge Pilet en technisch directeur Adam Commens om met McLeod en de toekomstige bondscoach samen te zitten en de constructie tot na de Spelen uit te tekenen. (WWT)

